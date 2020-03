Conferência Episcopal adia eleição de novo presidente

Os bispos portugueses decidiram adiar a Assembleia Plenária da Conferencia Episcopal Portugal que deveria eleger um novo presidente em abril. Em comunicado, a CEP anuncia que a assembleia plenária que estava prevista para os dias 20 e 23 de abril fica adiada para 15 a 17 de junho.

“Em consequência, não se realizarão as Jornadas Pastorais do Episcopado previstas para esta data”, acrescenta o comunicado da CEP.

A próxima Assembleia Plenária da CEP vai eleger um novo presidente, depois de dois mandatos de D. Manuel Clemente. O Patriarca de Lisboa foi eleito presidente da CEP pela primeira vez em abril de 2014, mas já desempenhava as funções como interino desde junho de 2013, altura em que o Papa Francisco aceitou a resignação de D. José Policarpo e nomeou D. Manuel Clemente como bispo de Lisboa.

O Patriarca foi reeleito presidente na Assembleia Plenária de Abril de 2017, pelo que agora está no fim do seu mandato. E a tradição tem sido de os presidentes da CEP só cumprirem dois mandatos consecutivos.

O comunicado da CEP também inclui um apelo à oração do Rosário nesta quinta-feira, dia de S. José, tal como o Papa Francisco. “A Conferência Episcopal comunga da iniciativa proposta pela Conferência Episcopal Italiana, esta manhã [de quarta-feira] salientada pelo Papa Francisco na Audiência Geral e por D. Manuel Clemente na Santa Missa a que presidiu na Rádio Renascença, para se reze o Rosário segundo os Mistérios Luminosos por todos os atingidos pela pandemia do coronavírus: pelos defuntos, para que estejam na paz eterna do Pai, e pelos doentes e pessoas que cuidam deles e arriscam a sua vida neste serviço (médicos, enfermeiros e voluntários)”, lê-se no comunicado, que deixa este apelo “a todos os fiéis, famílias e comunidades religiosas”.