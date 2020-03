Por causa do coronavírus, Conselho de Ministros mudou-se para o Palácio da Ajuda

O Conselho de Ministros desta quinta-feira, que vai definir as regras para o cumprimento do estado de emergência, vai reunir-se não no local onde todas as semanas é costume, mas no Palácio da Ajuda.

A reunião em que os ministros, esta quarta-feira, deliberaram o apoio ao decreto presidencial já aconteceu, aliás, na Ajuda. E o primeiro-ministro começou a sua declaração no fim dessa reunião a anunciar a mudança das reuniões do Conselho de Ministros para o Palácio da Ajuda.

A reunião passa a decorrer na sala D. João IV, cujo restauro foi inaugurado em novembro de 2019, já depois de ter serviço de sala de imprensa para a posse do atual governo, a 26 de outubro.

Agora, para as reuniões dos ministros foram colocadas mesas em formato de retângulo ao longo de toda a sala, de forma a que os ministros tenham uma distancia de cerca de um metro entre eles, como se vê nas fotos publicadas pelo primeiro-ministro no Twitter e pelo ministro Pedro Nuno Santos no Facebook.

Um cenário bem diferente da sala onde habitualmente os ministros se reúnem no prédio onde funciona a Presidência do Conselho de Ministros, na rua professor Gomes Teixeira, no centro de Lisboa, perto da basílica da Estrela.