Terceira morte por coronavírus ocorreu na Região Centro. Há 785 infetados

A DGS informa que houve um total 4.788 casos de suspeitos que deram resultado negativo no teste.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 8.091 pessoas.

A terceira morte ocorreu na Região Centro. As duas primeiras tinham sido registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo.

A região Norte é aquela que regista o maior número de casos confirmados (381), seguida de Lisboa e Vale do Tejo (278), da região Centro (86), do Algarve (25) e Alentejo (2).

O boletim indica que a Madeira apresenta um caso positivo e os Açores três. Há nove casos no estrangeiro.

Os dados da DGS apontam que 23 casos resultam da importação do vírus de Espanha, 17 de Itália, 16 de França, oito da Suíça, dois dos Países Baixos, um de Andorra, um da Bélgica, um da Alemanha e Áustria, um do Reino Unido e outro do Irão.

Segundo a DGS, 25% dos doentes apresentam tosse, 20% febre, 14% cefaleia e dores musculares, 10% fraqueza generalizada e 8% dificuldade respiratória.