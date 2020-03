Registado primeiro caso de infeção com Covid-19 na PSP

Veja mais:

A Polícia de Segurança Pública (PSP) registou esta sexta-feira o seu primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus dentro da força de segurança. Ao que a Renascença apurou, o caso já foi validado e diz respeito a um elemento da Divisão de Sintra, do sexo masculino.

A Autoridade de Saúde está neste momento a avaliar a situação, para determinar que medidas devem ser adotadas de imediato.

A hipótese está prevista no Plano de Contingência da PSP e pode passar, no limite, pelo encerramento total dos locais de trabalho – por exemplo, uma esquadra.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de 235 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 9.800 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 86.600 recuperaram da doença.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 785, mais 143 do que na quarta-feira.

O número de mortos no país subiu para quatro, com anúncio da morte de uma octogenária em Ovar, feito pelo presidente da Câmara local, horas depois de a DGS ter confirmado a existência de três vítimas mortais até às 24:00 de quarta-feira em Portugal.

Dos casos confirmados, 696 estão a recuperar em casa e 89 estão internados, 20 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Portugal encontra-se em estado de emergência desde esta madrugada, depois de a Assembleia da República ter aprovado na quarta-feira o decreto que lhe foi submetido pelo Presidente da República, com o objetivo de combater a pandemia de Covid-19, após a proposta ter recebido pareceres favoráveis do Conselho de Estado e do Governo.