​Profissionais de saúde com coronavírus? Ministério pede que cada um reporte situação

O Ministério da Saúde pede a todos os profissionais do sector para usarem o SINAVE - Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica dando conta do seu próprio estado de saúde, e em especial se estiverem infetados com a COVID-19.



O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, escusa-se a comentar o número destes profissionais que estarão nesta altura doentes, preferindo em vez disso, lançar o apelo para que nenhum deles deixe de registar o seu caso no sitio certo.

"Era muito importante que todos os profissionais de saúde pudessem registar no nosso sistema de notificação, que é o SINAVE, para que pudéssemos ter acesso definitivo aos diferentes tipos de profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, assistentes operacionais, profissionais que fazem prestação direta aos doentes. É um apelo muito importante, para que todos os profissionais de saúde usem o SINAVE, para sabermos ao momento, à hora, todos os profissionais que estão infetados."

Sobre o risco a que os profissionais de saúde estão sujeitos, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, diz que esta quinta-feira será divulgada uma nota com orientações para todos quantos trabalham nesta área.

"O grau de exposição de um profissional de saúde a outra pessoa, é diferente conforme o tipo de cuidado e de proximidade que lhe prestou. Há sempre pessoas com contactos de maior risco, e outras com menos risco. Vai sair hoje uma norma com a evidência cientifica disponível à data, para orientar os profissionais de saúde."

Graça Freitas explica que o documento está a ser produzido por um conjunto de especialistas que está a trabalhar com a Direção-Geral de Saúde, sendo certo que pode ser alterado se as evidências cientificas assim o exigirem.