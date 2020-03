Poeiras africanas comprometem qualidade do ar

A qualidade do ar vai estar comprometida nos próximos dias em Portugal devido a poeiras do Norte de África, alerta a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).



A APA emitiu uma alerta para uma potencial situação de fraca qualidade do ar, até à madrugada de 20 de março, devido à massa de arte oriunda do Norte de África.

"Estes poluentes têm efeitos na saúde humana, principalmente na população mais sensível, crianças e idosos, cujos cuidados de saúde devem ser redobrados durante a ocorrência destas situações, devendo ser seguidas as recomendações específicas da Direção-Geral de Saúde", aconselha a APA, em comunicado.

Além das partículas, a chuva e a descida acentuada das temperaturas podem, nos próximos dias, agravar alguns problemas de saúde.

Maria João Frada, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), também alerta para a existência de poeiras no ar devido à passagem de uma massa de ar do Norte de África, isto para além do frio e da chuva.



“Temos poeiras oriundas do Norte de África sobre o céu do continente, este céu amarelado é devido a isso. A situação deverá manter-se amanhã [sexta-feira], porque temos uma circulação de sueste a fazer que está a transportar as poeiras nos níveis baixos da atmosfera. Amanhã, como vai chover, essas partículas em suspensão, muito provavelmente, vão-se depositar e, especialmente nas regiões do Centro-Sul, as superfícies vão ficar sujas”, explica Maria João Frada, em declarações à Renascença.

Seis distritos de Portugal continental vão estar na sexta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva ou aguaceiros fortes.

Em Évora, Faro, Santarém, Beja, Castelo Branco e Portalegre o aviso vai vigorar entre as 12h00 e as 21h00 de sexta-feira, devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes.

Para sexta-feira está ainda prevista uma descida das temperaturas máximas, que podem ir dos quatro aos dez graus.