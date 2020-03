Perto de seis mil pessoas fiscalizadas no primeiro dia de controlo da fronteira com Espanha

Nas primeiras 24 horas de reposição parcial de fronteiras terrestres com Espanha, foram fiscalizadas quase 5.800 pessoas, e 1500 viaturas.

Deste total 58 pessoas e 39 viaturas foram impedidas de entrar em território nacional, o mesmo acontecendo com 39 viaturas.

No balanço que soma os dados do SEF e da GNR, destaque ainda para duas detenções, uma por uso de uma autorização de residência falsa, a outra com condução sem carta.

Entre os nove pontos de fronteira definidos pelo Governo, o mais movimentado tem sido o de Valença, com três mil pessoas fiscalizadas, seguido de Vila Verde da Raia e Vilar Formoso, ambas com cerca de 1.000 pessoas fiscalizadas.

As 58 recusas de entrada aconteceram em três postos de fronteira: 32 em Castro Marim, 19 em Vilar Formoso, e um nas Termas de Monfortinho.

O controlo de fronteiras terrestres com Espanha foi reposto na segunda-feira à noite e visa travar sobretudo todas as viagens de turismo e lazer, como medida de contenção da covid-19.