O vizinho precisa de algo? Há uma plataforma para ajudar quem não pode sair de casa

Todos quantos queiram ajudar podem participar. Cláudia Pereira quer alargar o projeto a todo o país, mas é um processo lento. Para que funcione, diz, é preciso ajuda: “há muita burocracia, há questões de processo, de logística e há aqui também a questão de segurança, quer por parte do voluntário quer por parte do próprio grupo de risco”.

Cláudia Pereira, coordenadora do projeto, diz à Renascença que a ideia só seria possível “com pessoas e unindo pessoas”.

Nasceu na passada semana e já conta com mil voluntários das mais variadas áreas profissionais em todo o país. Foi criada a partir de uma conversa nas redes sociais, conjugando a boa vontade de muitos internautas e o desafio de fazer algo diferente.

“Temos de salvaguardar tudo isto. Temos muita energia, muita vontade,

queremos que isto aconteça, mas a verdade é que temos de envolver também as empresas. Elas, mais do que ninguém, têm estrutura e facilmente poderão ajudar-nos”, sublinha a coordenadora.

Por isso, fica o apelo aos empresários: “face às necessidades que temos, se achar que pode ser uma mais valia para o nosso projeto, peço, por favor, contactem-nos”.

A plataforma está disponível nas redes sociais e em SOSVIZINHO.pt.

Freguesias de Lisboa ajudam quem precisa

Conhecendo as fragilidades da sua população, a Junta de Freguesia do Areeiro, em Lisboa, lançou um serviço gratuito direcionado aos mais velhos.

O presidente, Fernando Braamcamp, explica que basta fazer o pedido na Junta. “Vamos ao supermercado ou à farmácia e no dia seguinte entregamos em casa de cada um. É um serviço gratuito, as pessoas só pagam os produtos e medicamentos no acto da entrega”.

O serviço conta já com algumas de pedidos, mas Fernando Braamcamp sublinha que a iniciativa é “apenas e só para a população da freguesia mais vulnerável. Temos de dar prioridade a quem se destina o programa. Primeiro que tudo, estão aqueles que mais necessitam. E é a esses que nós devemos e temos de dar apoio”.