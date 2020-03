Médico no telemóvel, sem esperas e sem custos

É mais uma forma de ir ao médico de forma gratuita e à distância de uma aplicação de smartphone. A BetterNow uma plataforma de telemedicina, abriu os seus serviços a quem precisar de esclarecer dúvidas sobre o Covid-19, apresentar sintomas compatíveis com a doença ou tiver familiares e amigos em algumas destas situações.

A empresa foi criada em junho de 2019 e começou a atender os primeiros pacientes em janeiro deste ano. Mas perante a situação de emergência que se vive em Portugal, Pedro Oliveira, fundador da empresa, optou por centrar os seus recursos no atendimento e apoio ao Covid-19. “Colocámos a nossa plataforma à disposição dos médicos que que voluntariassem para dar consultas online gratuitas. As inscrições não tardaram a aparecer”, explica Pedro Oliveira.

Quinze médicos, dois psiquiatras e uma especialista em saúde pública

A Betternow já tem ao seu serviço quinze médicos voluntários e a partir desta quinta-feira passam a estar disponíveis também dois médicos psiquiatras. Após a verificação de alguns requisitos, todos os médicos candidatos são inscritos na plataforma e começam a trabalhar. “A partir desse momento, sempre que surgir um paciente, o médico recebe uma notificação no seu telemóvel, atende e dá a consulta.”

À hora a que a Renascença falou com o fundador da empresa ainda não tinha surgido qualquer caso suspeito, mas Pedro Oliveira garante que todos sabem como proceder caso isso aconteça. “Temos uma médica especialista em saúde pública a trabalhar connosco e todos os médicos sabem o que devem fazer parab encaminha o paciente, de acordo com as indicações da Direção Geral de Saúde.”

Pedro Oliveira reconhece que a telemedicina ainda é bastante desconhecida em Portugal e, por isso mesmo, gera alguma desconfiança. No entanto, face à situação provocada pelo surto Covid-19, com as restrições de mobilidade e contactos pessoais, a telemedicina é uma das alternativas para acompanhamento médico à população, retirando consultas de hospitais e centros de saúde, e permitindo aos médicos continuar a apoiar os doentes.