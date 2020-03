Governo lança site e app com plano de resposta ao coronavírus

O Governo lança nesta quarta-feira o site covid19estamoson.gov.pt/ com o objetivo de apresentar numa plataforma única todas as informações relevantes sobre as medidas de prevenção e contenção do novo coronavírus.

Este site pretende ser um guia prático para apoiar cidadãos, famílias e empresas no combate aos efeitos causados pela Covid-19, dando-lhes a conhecer todos os apoios disponibilizados, bem como a documentação necessária – nomeadamente, os formulários que devem preencher – para a efetivação dos seus direitos, anuncia o Governo.

Em parceria com quatro das principais empresas do setor (AWS, CISCO, Google e Microsoft) e operadores de telecomunicações (Altice, NOS, Vodafone e APRITEL) a iniciativa permite disponibilizar um conjunto de ferramentas tecnológicas que possibilitam a operacionalização do regime de teletrabalho.