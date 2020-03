Governo cria Gabinete de Crise para enfrentar a pandemia

O Governo criou um "gabinete de crise" para lidar com a pandemia da Covid-19, anunciou esta quinta o primeiro-ministro, António Costa.

O gabinete integrará os ministros de Estado, da Administração Interna, da Defesa Nacional e das Infraestruturas, disse António Costa na conferência de imprensa que se seguiu ao Conselho de Ministros que aprovou medidas para fazer face à pandemia do novo coronavírus.

Com esta medida o Governo espera conseguir responder de forma mais adequada à situação de emergência que o país está a atravessar. O país encontra-se mesmo em estado de emergência, decretado na quarta-feira pelo Presidente da República e em vigor desde as 00h desta quinta-feira.

Milhares de pessoas já morreram em todo o mundo, com destaque para a China, Itália e Irão e a pandemia está a gerar uma crise mundial, com muitos países a encerrar as suas fronteiras e a decretar medidas de emergência para tentar conter os prejuízos humanos.

Esta quinta-feira a Direção-geral da Saúde anunciou que Portugal tinha chegado aos 785 casos confirmados e três mortes. Ao final da tarde surgiu a informação de uma quarta morte, em Ovar.

Três pessoas estão recuperadas, mas a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, diz que esse número deve começar agora a aumentar muito.