Forças Armadas pedem voluntários para combater o coronavírus

"Voluntários da Família Militar" é o título da publicação feita na página oficial do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA.

As Forças Armadas lançaram esta quinta-feira um apelo por voluntários para combater a pandemia de coronavírus em Portugal, em apoio ao Serviço Nacional de Saúde (SNS).

No post, o EMGFA refere que, "face à realidade que o país está a viver, associada à propagação do vírus COVID-19, aceita inscrições de voluntários da Família Militar (militares na reserva e na reforma e respetivos familiares, bem como civis e ex-militares que se identifiquem com a instituição e/ou respetivos familiares)".



O objetivo, é referido na mesma publicação, é o de ”auxiliar as Forças Armadas nas ações que estas vão desenvolver em apoio dos Portugueses, em reforço do Serviço Nacional de Saúde (SNS)”.