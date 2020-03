Estado de emergência. Democracia não está em perigo, mas juízes estão vigilantes

É nesta quinta-feira que o Conselho de Ministros vai aprovar medidas concretas para implementar o estado de emergência decretado na quarta-feira pelo Presidente da República.

Essas medidas podem implicar novas restrições de circulação, por exemplo. No entanto, o presidente da Associação Sindical dos Juízes considera que não há motivo para se considerar que a democracia está em perigo.

Em entrevista à Renascença, Manuel Soares diz acreditar que o Conselho de Ministros se decida por medidas adequadas e proporcionais, mas lembra que, se houver abusos na concretização da autorização dada pelo chefe de Estado ao Governo para limitar os direitos fundamentais dos portugueses, estes podem queixar-se à Procuradoria-Geral da República (PGR), à Provedora de Justiça e recorrer aos tribunais, em defesa dos seus direitos, liberdades e garantias.

Este recurso, prevê o magistrado, poderá acontecer, sobretudo, em relação às medidas que põem em causa o direito da propriedade e da iniciativa privada, nomeadamente a requisição de estabelecimentos de saúde privados e a imposição da obrigação de prestação de serviços, e não tanto quanto às restrições à liberdade de circulação dentro do país.

“Se amanhã for apanhado na rua, fora das condições de circulação que entretanto forem fixadas pelo Governo, e for detido, tenho a garantia de que haverá uma comunicação em 24 horas a um juiz, que irá avaliar se a decisão das autoridades de me deter é proporcional e adequada”, afirma à Renascença.