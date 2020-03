Está em vigor o estado de emergência. Posso ir trabalhar? Posso andar na rua? Saiba o que muda

Veja também:

O diploma que decreta o estado de emergência, decretado pelo Presidente para conter a pandemia de Covid-19, foi publicado esta quarta-feira à noite em Diário da República e entra imediatamente em vigor. Prolonga-se até às 23:59 de 02 de abril.



Temos estado de emergência decretado, contudo ainda não estamos a viver em estado de emergência. Isto porque as regras para a concretização das limitações, as medidas restritivas dos direitos, ainda serão definidas no Conselho de Ministros, marcado para esta quinta-feira de manhã, com conferência de imprensa prevista para as 13h.

O estado de emergência foi proposto pelo Presidente da República, teve o parecer favorável do Governo e foi aprovado pelo Parlamento.

O decreto permite medidas excecionais como o confinamento obrigatório compulsivo dos cidadãos em casa e restrições à circulação na via pública, a não ser que seja justificada, entre outras.

Posso ir trabalhar? Posso andar na rua?

Sob o estado de emergência, os cidadãos podem ser proibidos de circular ou de permanecer na via pública. Será, contudo, o Governo a prever quais as situações para essa proibição.

Há deslocações que devem ser consideradas justificadas, como as deslocações para ir trabalhar, para ir ao hospital, ao centro de saúde ou à farmácia, para dar assistência a terceiros, para o abastecimento de bens e serviços e “outras razões ponderosas”

A circulação deve, regra geral, ser individual.