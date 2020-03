​Escritórios improvisados, cozinhas, quartos, salas. Tudo serve para trabalhar

Claudia tem os dois filhos, a Maria de 5 anos e o Manuel de 9 anos, assim como o marido em casa. Diz que a tarefa é desafiante, mas vão tentando organizar-se.

"O meu marido precisa de picar efectivamente o ponto e fazer trabalho de callcenter e estar em reuniões com a equipa. Ele está fechado no escritório e consegue fazer o horário de sempre, começa bem cedo às 7h30 para depois sair também cedo. Eu montei tudo na sala, o computador e o que preciso. O meu filho Manuel está na mesma mesa, à minha frente a fazer trabalhos de casa e a Maria vai brincando, ou está no sofá a ver filmes com auscultadores", explica.

Sofia está também em casa com o filho Tiago de 5 anos. O marido, GNR, está em prontidão, sempre à espera de novas ordens. A sala é agora escritório dela e do mais pequeno. "Ocupei a sala, a divisão com mais luz. O meu filho de vez em quando vem aqui ver se está tudo bem (risos), outras vezes senta-se à minha frente e monta o seu escritório com os desenhos, as letras e trabalhos para fazer. Às vezes troco e vou para a cozinha e trabalho na mesa da cozinha".

Cátia e Inês estão habituadas a trabalhar por casa sempre que é necessário, nesse aspecto o cenário não é novo, não fosse terem os miúdos por perto e um novo vírus que causa algum nervosismo mesmo dentro de quatro paredes.

"Eu estou a trabalhar em casa e o meu marido também. O meu filho Afonso vai ter de brincar sozinho e ao fim do dia damos-lhe a atenção necessária. Tem de ser assim", lamenta Cátia que mesmo assim sublinha que há coisas positivas nesta nova rotina, "tentamos tomar o pequeno almoço juntos que é algo que habitualmente não fazemos porque eu me levanto sempre muito cedo".

Inês com dois filhos, a Maria com 9 anos e o Miguel de 4 anos, tenta tornar os dias dinâmicos e encaixar o papel de gestora de 4 projectos, de mãe, dona de casa e de educadora, "fazemos brincadeiras, desenhamos, fazemos ginástica e mantemo-nos informados 2 vezes por dia, mas só lemos noticias de orgãos crediveis!", revela.

Voltamos à casa de Cláudia. Uma vivenda com espaço exterior, que revela, tem dado imenso jeito para os miúdos não se sentirem fechados. É de resto na rua que têm passado grande parte do dia.

Conta que a limpeza era habitualmente feita por uma empregada duas vezes por semana, mas tal como é recomendado, a senhora não prestará esse serviço nos próximos tempos, mesmo assim a família tomou uma decisão, "vou pagar-lhe na mesma, não consigo não pagar. É uma pessoa com alguma idade e trabalhadora precária, que tal como os outros vão ser muito afectados. Enquanto eu puder, vou pagar à senhora".

E porque o estar em isolamento abre um novo mundo de possibilidades, Cláudia aproveita também para relaxar e aliviar a tensão e encontrou uma solução, "hoje tenho o meu primeiro treino em live streaming com a treinadora, ela está no espaço fisico da aula e cada uma de nós do grupo está em casa a treinar com ela".

Todas nos confessam que este isolamento tem-nas feito reflectir sobre a vida e Inês confessa, "temos que parar para pensar e agradecer cada dia pelo qual estamos bem junto de quem mais gostamos e por termos saúde".

Claudia diz mesmo que esta Quaresma tem um sentido ainda mais especial, "este é um tempo de Quaresma diferente, em quarentena, em que o que nos é pedido é renunciar à liberdade em prol de um bem comum, façamo-lo!".