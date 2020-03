Coronavírus. Tire as suas dúvidas sobre direito do trabalho com a Renascença

Estou de quarentena... Quanto vou receber ao final do mês? Será que me podem despedir? Podem obrigar me a gozar férias? Como funcionam os novos casos de "Lay-off"?

Enfrentar o novo coronavírus já faz parte do nosso dia-a-dia e agora, mais do que nunca, é muito importante estar bem informado. A Renascença quer ajudá-lo nessa tarefa e conta com a ajuda de uma especialista em direito do trabalho, Rita Garcia Pereira, para responder às suas questões sobre o que muda com o decretado estado de emergência e as novas medidas aprovadas pelo governo.

Esta quinta-feira vamos responder às suas dúvidas em antena para que saiba como lidar com esta nova realidade.

Envie as suas mensagens de áudio pelo WhatsApp da Renascença através do número 962 007 500. Também poderá deixar a sua mensagem aqui ou nas redes sociais da Renascença.

