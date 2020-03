Coronavírus. Contra um vírus “atrevido”, estado de emergência “é uma grande medida”

O estado de emergência é uma grande medida de contenção do vírus, diz o presidente da Associação de Médicos de Medicina Geral e Familiar. Nesta quinta-feira, na Renascença,

Rui Nogueira afirma que se trata mesmo de uma emergência ficar em casa para nem sequer dar oportunidade de infeção.

“Trata-se de uma emergência de facto”, diz o responsável, para quem o novo coronavírus é “atrevido e mesmo rápido”.

“A grande medida de contenção para esse atrevimento é mesmo conter as pessoas em casa; é mesmo não lhe dar confiança, oportunidades e por isso as pessoas têm de estar em casa. O estado de emergência é, nesse sentido, uma grande medida”, defende.

Nos centros de saúde, o trabalho vai continuar, sobretudo por via telefónica, e mesmo as pessoas sem médico de família podem ligar para tirar dúvidas.

Todos os que, “não tendo médico de família, careçam de algum esclarecimento podem ligar, porque esses doentes estão inscritos numa unidade de saúde. Não têm médico atribuído, mas estão inscritos”, explica.

“As pessoas, mesmo não tendo médico de família, estão inscritas no centro de saúde e, portanto, da mesma forma que todos os outros podem contactar com a sua unidade”, reforça, adiantando que os médicos de Medicina Geral e Familiar estão a organizar-se “de maneira a que, se não for possível com médico de família, que seja com outros médico que esteja de plantão para todos” nos centros de saúde.

O boletim de quarta-feira da Direção-Geral da Saúde já apresentava casos confirmados em todas as regiões, incluindo Madeira, Açores e o Alentejo, num total de 642 infetados – mais 40% em apenas 24 horas, o que mostra a velocidade a que a doença está a propagar-se.