Coronavírus. Baixo número de recuperados é normal e deve começar a subir

O número baixo de doentes de coronavírus recuperados é normal, explica a diretora-geral da Saúde, mas deve começar a subir acentuadamente a partir de agora.

Na conferência de imprensa das 12h desta quinta-feira, Graça Freitas explicou que não é de estranhar que haja apenas três doentes recuperados, o mesmo que o número de mortes por causa da covid-19 em Portugal e que os doentes só se consideram recuperados depois de terem dois testes negativos.

“Estas são doenças de evolução longa, quando há manifestações clínicas”, disse a diretora-geral.

“Nós tivemos o nosso primeiro caso no dia 2 de março, e portanto só a partir de agora é que começaremos a ter altas e pessoas recuperadas.”

Segundo Graças Freitas o tempo mínimo de recuperação para as pessoas em internadas é de cerca de 15 dias “e portanto ainda é muito cedo para começarmos a ter as pessoas com os tais dois testes negativos que é a prova de que podem ser dados como recuperados, ou curados.”

Portugal registou o seu primeiro caso no dia 2 de março e desde então o número total de casos confirmados foi subindo gradualmente, mas só no dia 13 de março é que se ultrapassaram os 100 casos.

Segundo os dados desta quinta-feira, que naturalmente incluem apenas casos que foram testados e deram positivo, o número de infetados é de 785.