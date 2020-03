Caso confirmado de infeção por coronavírus encerra fábrica em Torres Vedras

Veja mais:

A fábrica de eletrodomésticos Frismag, em Torres Vedras, encerra a partir de amanhã, sexta-feira, depois de ter sido confirmado um caso de infeção pelo novo coronavírus num funcionário da empresa.

Num comunicado divulgado esta quinta-feira aos mais de mil trabalhadores, a que a agência Lusa teve acesso, a empresa informa que decidiu encerrar a partir de sexta-feira e até ao dia 30 deste mês.

Na origem do encerramento, está o facto de o diretor, João Cachatra, que se encontra em isolamento desde segunda-feira, se encontrar infetado, depois de ter recebido o resultado positivo da análise.

Sindicato preocupado com mais casos em Torres Vedras

O sindicato representativo dos mais de mil trabalhadores da fábrica demonstrou preocupação com o aparecimento de mais casos.

"Preocupa-nos que surjam novos casos, uma vez que o diretor fez reuniões com outros trabalhadores", afirmou à agência Lusa Duarte Fontes, trabalhador e dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Transformadora do Centro, Sul e Regiões Autónomas.

Contactado pela Lusa, o diretor João Cachatra, cuja análise ao Covid-19 deu positivo, esclareceu que manteve contactos com as chefias da fábrica, que, por sua vez, poderão ter feito "contactos secundários" com trabalhadores.

O diretor indicou uma lista de 20 a 25 pessoas à autoridade de saúde pública, que as vai manter em isolamento profilático e sob vigilância, confirmou à Lusa fonte do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Oeste Sul, garantindo que não existem mais casos confirmados dentro da fábrica.