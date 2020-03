​Há 42 estados sem casos reportados de coronavírus. Saiba quais são

O Turquemenistão é um dos poucos países da Eurásia para os quais não existem dados no mapa on-line oficial do instituto Johns Hopkins sobre casos confirmados de coronavírus. Isso pode dever-se à notória dificuldade em obter informações precisas sobre país, onde as informações são estritamente controladas e a censura aos meios de comunicação social é omnipresente.



Falta de testagem

A hipótese levantada pelo director clinico do serviço de Pneumologia do Hospital Curry Cabral, Fernando Maltês, de falta de capacidade de diagnóstico, parece ter tração no caso da pequena ilha da Oceânia, Vanuatu.

Naquele local, as amostras de teste COVID-19 estão a ser enviadas para laboratórios no exterior e os resultados só chegam sete dias depois.

O país insular espera realizar os primeiros testes locais em "poucas semanas", disse à imprensa internacional Posikai Samuel Tapo, diretor dos serviços de segurança sanitária de Vanuatu.

E se houver um surto num destes países?

A Papua Nova Guiné consta também desta lista de locais sem casos oficiais. Mas isso não impede o país da Oceânia estar a tomar um conjunto de medidas de precaução e de restrição social.

O sistema de saúde local já luta para apoiar seus 10 milhões de cidadãos. As doenças como HIV, a tuberculose e a malária são um fardo quotidiano nos hospitais e exigem uma parcela massiva dos recursos limitados.