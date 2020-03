​Governo italiano prolonga quarentena devido ao coronavírus

Veja também:

Giuseppe Conte, primeiro-ministro italiano, revela que o período de quarentena obrigatória será prolongado para lá do dia 3 de abril, data em que terminaria inicialmente.

"Evitamos o colapso do sistema, as medidas restritivas estão a funcionar, e é óbvio que quando atingirmos o pico de contágio esperamos começar a poder voltar às nossas vidas normais. Mas neste momento não se pode dizer isso. As medidas que tomamos, de fechar os negócios e as escolas, só pode ser prolongada. Estamos prontos para libertar milhões de investimento público", diz o primeiro-ministro, em entrevista ao jornal "Corriere della Sera".

Na quarta-feira, morreram 475 pessoas em Itália devido ao coronavírus, o pior dia em qualquer país do mundo. No total, já estão registadas perto de três mil mortes em Itália. Conte mostrou-se satisfeito pelas medidas tomadas pelo governo até à data.

"Estamos mais do que satisfeitos, promovemos a transparência, máximo rigor, adequação das medidas e proporção. Os italianos estão habituados ao individualismo e liberdades sociais, visto que não estamos na China e não vivemos num estado centralizado", disse.

Itália é o segundo país do mundo com mais casos de coronavírus, um valor que já ultrapassa os 35 mil infetados.