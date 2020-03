Europa ultrapassa os 90 mil infetados, mais que o total de casos na China

A Europa ultrapassou, nas últimas 24 horas, a barreira dos 90 mil casos confirmados com o novo coronavírus. Um valor que é já superior ao total de infetados na China, país onde surgiu pela primeira vez este surto.

No último dia a China registou apenas 45 novos casos confirmados de Covid-19. Já a Europa apresentou, no mesmo período, mais de 13.700 novos casos, cerca de 77% do total de novos infetados no mundo.

Itália continua a ser o país europeu com mais casos confirmados, 35.713, seguido da Espanha com 15014 e Alemanha com 13.093.

De acordo com os mesmo dados, Itália é também o país com mais casos ativos em todo o mundo. São, atualmente, 28.710, mais do triplo dos casos ativos na China - 8.106.

Itália e Espanha juntas já ultrapassam o total de mortes na China, em mais de três centenas.

A Europa é, neste momento, o epicentro da pandemia de Covid-19 e os números de mortos e infetados no velho continente não param de aumentar. Importa, no entanto, reforçar que do total de 222.643 infetados em todo o mundo, 84.506 já recuperaram, o que representa 37% de todos os casos confirmados.

Evolução de casos confirmados de Covid-19 na Europa