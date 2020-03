Equador. Autarca proíbe aterragem de aviões da Iberia e KLM por receio de contágio

“Estou em estado de choque. Aconteceu algo incrível. Não sei quando regresso a Espanha”, a declaração à televisão espanhola é de uma galega retida na maior cidade do Equador. O seu voo de regresso a Madrid seria uma ligação organizada especialmente para repatriar europeus, mas esta madrugada, de surpresa, automóveis e vans do município de Guayaquil estacionaram na pista do terminal aéreo para impedir a aterragem do Airbus 340, obrigado a divergir para Quito.

As imagens do aeroporto de Quito são bizarras numa pista de aviação internacional com vários veículos a bloquear o espaço reservado à aterragem. No terminal de passageiros do aeroporto José Joaquín Olmedo estavam reunidos cerca de 300 passageiros estrangeiros que esperavam a chegada de um avião da KLM, em partilha de código de voo com a Iberia, para poderem regressar às suas cidades de origem na Europa, mas não o puderam fazer pelo “encerramento arbitrário da pista”.

Em Quito, o Ministério dos Transportes e Obras Públicas do governo do Equador em comunicado, responsabilizou o município de Guayaquil de ser o responsável “pela perturbação da atividade aérea no país”. “Responsabilizamos a autarquia pela falta de voos de emergência e dos voos autorizados para transportar passageiros estrangeiros aos seus destinos”, acusa o governo central. As autoridades repudiam também qualquer acto violento nas várias pistas aéreas internacionais do país.

Já a Procuradoria-Geral da República do Equador informou na sua conta do Twitter que vai ser iniciada uma investigação sobre “os acontecimentos no aeroporto José Joaquín de Olmedo na cidade de Guayaquil”.