Dez anos depois, na Síria luta-se por autoestradas

Grupos rebeldes na região de Idlib, na Síria, estão a tentar evitar que a Rússia e a Turquia consigam levar a cabo patrulhas conjuntas na autoestrada M4, a única via estratégica que continua em território rebelde.

Ao longo das últimas semanas as forças do regime, leais a Bashar al-Assad, conseguiram consolidar a conquista da pequena cidade de Saraqib, o que permitiu controlar a autoestrada M5 que liga Alepo a Damasco, passando por Homs. A reabertura da via é fundamental para o desenvolvimento do país.

Essa vitória, ganha após duras batalhas contra os rebeldes, deixou apenas uma autoestrada fora das mãos de Assad. A M4 liga Saraqib à cidade costeira de Latakia e a sua recuperação permitiria ao regime normalizar em larga medida a vida social e económica do país, isolando ainda mais Idlib.

O acordo alcançado entre a Turquia, que apoia os rebeldes, e a Rússia, que apoia o regime, prevê uma faixa desmilitarizada de seis quilómetros de cada lado da estrada que atravessa a zona rebelde de este para oeste, e patrulhas conjuntas entre as forças dos dois países para garantir a sua segurança. Toda a zona a sul da autoestrada, que equivale a cerca de um terço do território rebelde de Idlib, ficaria sob controlo russo, o que equivale a dizer que ficaria nas mãos do regime. Apesar de a Turquia se ter comprometido nesse sentido, rapidamente a oposição síria manifestou o seu desacordo.

Os protestos inviabilizaram uma primeira patrulha, marcada para domingo e na terça-feira um grupo rebelde bloqueou a M4 com pilhas de terra, pedras e sucata.

Num vídeo publicado nas redes sociais um grupo de militantes deixa ameaças aos militares russos e promete que não desistirá enquanto não impuser a lei islâmica em Damasco.

“Estamos aqui, os mujahideen, na autoestrada M4 para dizer aos turcos e aos russos ateus que aguardamos a chegada dos russos. Se chegarem, ceifaremos as suas cabeças. Estamos aqui à vossa espera e não esperem de nós nada para além da colheita de cabeças. A nossa guerra convosco não é por autoestradas, é para colher cabeças em Damasco. A nossa guerra é para abater o tirano Bashar, de Damasco, e para implementar a lei Sharia em Damasco”, afirma o líder, apoiado por uma dúzia de homens armados e encapuzados.