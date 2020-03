Coronavírus. Itália já regista 3.405 mortes e ultrapassa a China como país com mais vítimas

Itália, o país que regista um maior número de mortes devido ao novo coronavírus (3.405), tem neste momento 33.190 casos positivos de Covid-19, segundo o balanço divulgado esta quinta-feira pela Proteção Civil italiana.

As autoridades italianas confirmaram que o país registou 427 mortes nas últimas 24 horas, totalizando, até à data, 3.405 vítimas mortais, mais do que as 3.245 contabilizadas na China, onde o surto do novo coronavírus começou em dezembro. Este dado já tinha sido avançado hoje à tarde por um balanço divulgado pela agência France-Presse (AFP).

Na conferência de imprensa diária da Proteção Civil italiana, o chefe do organismo, Angelo Borrelli, precisou que o país tem neste momento 33.190 casos positivos de infeção.

Desde o início da crise, o país contabiliza 41.035 casos de Covid-19.

Segundo Angelo Borrelli, as pessoas admitidas em unidades hospitalares com sintomas são atualmente 15.757, mais do que as 14.363 registadas na quarta-feira.

Neste momento, 2.498 pessoas estão em unidades de cuidados intensivos.

Na quarta-feira, o número de pessoas a receberem estes cuidados eram 2.257.

Angelo Borrelli informou ainda que 4.440 pessoas estão dadas como recuperadas.

A região da Lombardia (norte de Itália) continua a ser a mais afetada, com 13.938 casos de infetados, de acordo com o responsável.

Outra região fortemente afetada pelo surto é Emilia-Romagna (norte), com 4.506 casos positivos.