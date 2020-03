China sem novos casos de coronavírus pela primeira vez desde o início do surto

Veja também:

Pela primeira vez desde o início do surto, a China não registou novos casos de infeção pelo novo coronavírus, transmitidos no país.

Os 34 novos diagnósticos de Covid-19, conhecidos esta quinta-feira, foram a pessoas vindas do estrangeiro, de acordo com a Comissão de Saúde local. Em Hubei, província de origem do surto, não houve novos casos de qualquer tipo, na quarta-feira.

A maior preocupação prende-se, agora, com uma eventual segunda vaga de infeções, devido aos cidadãos que regressam do estrangeiro.

A China, país de origem do surto do novo coronavírus, regista, até agora, um total de 80.928 casos confirmados de contágio. O número de mortes causadas pela doença Covid-19 é de 3.245.