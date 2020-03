Alberto do Mónaco com teste positivo de infeção por coronavírus

O palácio do Principado do Mónaco informou esta quinta-feira a imprensa que Alberto do Mónaco fez testes ao coronavírus com resultado positivo.

Alberto, de 62 anos, está a ser tratado no Hospital Princesa Grace e, segundo a informação oficial, “está estável e não inspira cuidados”.

O palácio acrescenta que o príncipe Alberto continua a trabalhar e em contacto com os membros do Governo, mesmo estando de quarentena, a partir de casa.

A notícia surge três depois de ter sido anunciado que o primeiro-ministro do Mónaco, Serge Telle, também infetado pela Covid-19.

No comunicado, o Principado do Mónaco pede à população que “respeite as medidas de confinamento” impostas pelo executivo.

Covid-19 na Europa