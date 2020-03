Se suspeitar de Covid-19 ligue para o SNS24. Se for do David ligue já para o 112

Veja mais:

No meio da maré do vírus, vejo uma notícia rápida de mais uma mulher assassinada pelo marido em Oliveira do Hospital. Ainda no primeiro dia do estado de emergência. Faço contas de cabeça. Quantas serão no final? Daqui a semanas,ou meses, a viver 24 sobre 24 horas em espaços confinados com os agressores de toda a vida, em tortura permanente e sem testemunhas? O Covid é altamente contagioso e nem sempre letal, a violência doméstica é altamente silenciosa e muitas vezes fatal.Para combater o primeiro estamos todos assustados e mobilizados. Para combater o segundo vírus estamos todos anestesiados. Pare e pense nos dois: e se fosse consigo?

Arrisco uma sugestão. Em vez daquele anúncio bem intencionado com que me cruzei, algures entre notícias, e que alertava as vítimas de violência doméstica para os riscos acrescidos que iriam correr em caso de isolamento prolongado em co-habitação com os agressores -- criando uma nova linha telefónica de apoio e aconselhando-as a pôr em prática estratégias que passavam, por exemplo, e cito de memória, por combinar com os vizinhos “sinais à janela” alertando-os para crise doméstica -- porque não fazer uma grande campanha de sensibilização para pôr termo a estas situações igualmente pandémicas?