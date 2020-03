A Liga de Clubes anuncia que há seis clubes profissionais com salários em atraso. De acordo com a nota publicada Liga, "vários clubes justificaram este atraso com a dificuldade de obtenção de toda a documentação necessária, nomeadamente nos contactos com os seus Revisores Oficiais de Conta, devido aos constrangimentos atuais provocados pela pandemia Covid-19".



Na I Liga, Boavista e Desportivo das Aves são os clubes com salários em atraso, sendo que a situação do Aves já é anterior à suspensão do campeonato. Na II Liga, Vilafranquense, Cova Piedade, Académica e Leixões também não têm os salários em dia. As restantes 28 sociedades profissionais "demonstraram o rigoroso cumprimento das suas obrigações salariais"

A Liga de Clubes já anunciou que vai apoiar financeiramente os clubes da I e II Ligas, devido ao impacto do coronavírus e a paragem das competições durante tempo indeterminado. A Liga Portugal aprovou uma Linha de Apoio à Tesouraria, no limite máximo de 20 mil euros por SAD, de disponibilização imediata, para fazer face a um conjunto de despesas elegíveis.