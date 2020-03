A declaração de estado de emergência em Portugal e o interesse do Benfica em contratar Koch são os principais destaques das manchetes dos jornais desportivos nacionais, esta quinta-feira.



Jornal "O Jogo" destaca o discurso do Presidente da República:"Marcelo declara guerra", pode ler-se, enquanto que "A Bola" escreve "O jogo das nossas vidas".

O futebol continua suspenso em Portugal e praticamente toda a Europa, mas o "Record" dá conta do interesse renovado do Benfica em voltar ao mercado alemão. "Koch como Weigl", pode ler-se na manchete. As águias tentam contratar novamente o central.

A idemnização de 16,5 milhões de euros que Rafael Leão terá de pagar ao Sporting após rescisão sem justa causa, a disponibilidade do FC Porto oferecer o Dragão Arena para um hospital de campanha são outros dos destaques das manchetes.