Jogadores podem sair dos clubes antes de terminar a época

Lúcio Correia diz que não há nada que impeça os jogadores de deixar os clubes no final dos seus contratos, a 30 de junho, independentemente da conclusão, ou não, do campeonato.

No entanto, nada obrigará os jogadores a permanecer para lá dos atuais vínculos, caso assim queiram, ou caso tenham já chegado a acordo com outro clube. Nesse sentido, Lúcio Correia não coloca de parte a possibilidade de o campeonato terminar com as equipas muito desfalcadas.

"Os clubes devem sensibilizar os atletas para prorrogar os vínculos, mas temos a questão que o direito de trabalhar sobrepõe-se a qualquer norma regulamentar. Ou seja, se o atleta encontrar uma melhor solução para a sua vida profissional, não há forma de evitar isso. É preciso um entendimento entre todos. Imaginem uma equipa que tem 10 jogadores com outras oportunidades. Com que equipa vai jogar a partir do dia 1 de julho?", questiona.

Há ainda o caso dos jogadores que já estão oficializados noutros emblemas, como é o caso de Francisco Trincão, que, a partir do dia 1 de julho, deixa de ser jogador do Sporting de Braga e passa a representar o Barcelona: "Ninguém pode obrigar o atleta a ficar. Qual é o clube que investe 30 milhões num atleta e depois fica sujeito a que o seu investimento saia gorado porque o jogador se lesionou numa última jornada do campeonato? É impensável".