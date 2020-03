Liga turca suspensa por tempo indeterminado

A Liga turca é a última resistente a parar, entre os campeonatos de futebol de principal expressão na Europa.

A decisão da interrupção do futebol na Turquia por tempo indeterminado foi anunciada, esta quinta-feira, pelo Governo de Ancara, depois de uma reunião com as federações desportivas.

O presidente da Federação Turca de Futebol, Nihat Ozdemir, já disse que acredita que será possível terminar as oito jornadas que restam da Liga turca até último fim de semana de junho.

"A data para que as competições sejam reatadas será conhecida assim que a situação esteja controada. O nosso objetivo é reiniciar as ligas o mais rapido possível e com público nos estádios. Para isso, começaremos a trabalhar já. Prevemos que as ligas de futebol sejam concluídas até 27 de junho", declarou, em conferência de Imprensa.

Há 13 jogadores portugueses a jogar na principal Liga turca: João Pereira, Pedro Rebocho, Marafona, Beto, Castro, André Sousa, Tiago Lopes, Ricardo Quaresma, Jorge Fernandes, Ivanildo Fernandes, Tiago Pinto, Candeias e Miguel Lopes.