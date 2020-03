​Jesus "feliz e agradecido" depois de teste negativo de Covid-19

Jesus manifestou-se "feliz e agradecido", depois de o terceiro teste realizado ao novo coronavírus ter dado resultado negativo. O técnico voltou a recorrer às redes sociais para o fazer o anúncio.



"Recebi a ótima notícia que meu teste para o Covid-19 deu negativo. Estou feliz e agradecido pelo carinho, apoio e preocupação com minha saúde. Continuo em oração por todos os afetados", escreveu o técnico do Flamengo nas redes sociais.

O treinador do Flamengo anunciou, num vídeo, que estava infetado com o coronavírus, apesar do primeiro e segundo teste terem dado "positivo fraco" ou "inconclusivo". O treinador não demonstrou sintomas.

Jesus já não tem agente

O treinador, em entrevista ao canal de Youtube da antiga vedeta do futebol brasileiro, Zico, esclareceu que não tem empresário. Depois de ter trocado Jorge Mendes por Pini Zahavi, agora o treinador está livre e não quer ter empresário.

"Quando chegas a um determinado patamar já não precisas de agente. Quem me arranjar trabalho passa a ser o meu agente", disse.

Nesta conversa com Zico, o treinador mostrou-se apaixonado pelo seu trabalho revelando que "mal tem tempo" para dormir: "Tenho uma paixão muito grande pelo futebol, durmo quatro, cinco horas no máximo, por dia".