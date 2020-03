A UE, Centeno e o relançamento económico

Na UE as políticas de saúde são competência dos Estados membros. Não há, nem se prevê que venha a haver, uma política europeia de saúde. Muitos protestariam contra a “ditadura de Bruxelas” se a Comissão Europeia fosse além daquilo que tem feito - mobilizar meios à sua disposição para ajudar os Estados Membros a coordenarem as suas respostas nacionais e dar informações sobre a disseminação do vírus e os esforços para o combater.

Já no plano económico, ou seja, travar a recessão que já começou por causa do coronavírus, aí a UE podia e devia ir mais longe. A Comissão propôs canalizar para o relançamento da economia cerca de 37 mil milhões de euros, retirando parte dessa verba de outras aplicações – apoios à coesão, por exemplo. O orçamento comunitário é de apenas cerca de 1% do PIB conjunto dos 27, um valor que não permite programas eficazes de relançamento económico. Os EUA preparam um programa de 850 mil milhões de dólares...

O BCE manteve a sua taxa diretora em meio por cento negativo. E prometeu intensificar a compra no mercado secundário de títulos de dívida. Muito mais não poderia fazer. Emprestar dinheiro aos Estados membros da zona euro, como alguns propuseram, implicaria alterar o tratado, algo que levaria anos e certamente não seria aceite pela Alemanha.

No domingo passado o banco central dos EUA reduziu a zero a sua taxa diretora. É a segunda vez que, nos últimos tempos, a Reserva Federal (Fed) baixa juros, porque anteriormente os havia subido. Mas esta descida do juro da Fed foi recebida com acentuadas quedas nas bolsas, incluindo Wall Street. Daí a necessidade do referido programa de despesa federal, envolvendo 850 mil milhões de dólares.

E a UE, nada de significativo irá fazer? Tenho esperança de que faça. Mário Centeno mostrou-se optimista a tal respeito, ao dizer que nunca tinha visto um espírito de cooperação tão forte como na última reunião do Eurogrupo. Consta que Merkel admitiu, pela primeira vez, estudar a possibilidade de ser emitida dívida europeia – ou seja, uma forma de mutualização da dívida. É improvável que o parlamento alemão aceite estas renascidas “eurobonds”.

Mas o ministro das Finanças da RFA prometeu há dias que iria ser gasto muito dinheiro no seu país para travar a recessão e promover o relançamento da economia. Daí que seja expectável um programa de relançamento económico coordenado entre os 27. Uma “bazuca” orçamental, sem entraves das regras do euro.

No plano nacional, o desemprego está a subir; terão já fechado mais de 17 mil restaurantes. O Governo apresentou ontem um primeiro grupo de apoios dirigidos a PME em sectores mais vulneráveis, como a restauração e o turismo. Outras medidas se seguirão, para as empresas de maior dimensão e para as famílias.

Importante foi a disposição manifestada pelo ministro Centeno: o Governo gastará o dinheiro que for preciso. Não haverá, aqui, cativações nem a obsessão do equilíbrio das contas públicas. Isto será possível porque Centeno se tornou credível nos mercados, ao equilibrar as contas do Estado.

Essa credibilidade, que é confiança, revela-se tanto mais necessária quanto os juros da dívida portuguesa têm subido gradualmente desde que a pandemia se declarou. Por isso seria do interesse nacional que M. Centeno continuasse à frente do Ministério das Finanças durante os longos e difíceis meses que temos pela frente.