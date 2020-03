Novo coronavírus ameaça 25 milhões de empregos no mundo

É o cenário avançado pela Organização Internacional de Trabalho (OIT) no dia em que Portugal avança com o estado de emergência: “cerca de 25 milhões de empregos podem ser eliminados em todo o mundo” como consequência da pandemia do novo coronavírus.

Num comunicado emitido a partir de Genebra, a agência das Nações Unidas para o mundo laboral faz uma nova avaliação sobre a crise económica e laboral gerada pela Covid-19. E ressalva que se houver “uma resposta política coordenada internacionalmente o impacto no desemprego, ao nível mundial, poderá ser significativamente menor”.

O tsunami gerado pela pandemia vai “empurrar milhões de pessoas para o desemprego, subemprego e situações de pobreza no trabalho” refere a OIT. A agência que reúne responsáveis de 187 países diz, no entanto, que se houver uma resposta política coordenada, “como a que aconteceu na crise financeira de 2008/9, então o impacto pode ser muito menor”.