Coronavírus. TAP reduz voos e passa a voar apenas para 15 destinos

“A TAP assegurará os voos em todas as rotas e em que os mesmos sejam possíveis, de modo a dar resposta à missão de transportar os seus clientes para junto das suas famílias”, acrescenta.

“Tais restrições, combinadas com a acentuada queda da procura, têm vindo a gerar sucessivos cancelamentos de voos e suspensões de rotas, resultando numa redução do volume global de tráfego aéreo nas últimas semanas”, esclarece a companhia aérea.

Numa comunicação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a transportadora aérea portuguesa diz que esta decisão “pode ser revista a qualquer momento, sempre que as circunstâncias assim o exijam”.

Esta semana, a TAP já tinha anunciado que iria reembolsar, com a emissão de um 'voucher' com a validade de um ano, os clientes que queiram cancelar viagens com início até 31 de maio.







Em alternativa, a empresa permite aos clientes “alterar as suas reservas para viagens com data de início até 31 de maio, remarcando a nova viagem para qualquer destino e para uma data até 31 de dezembro de 2020”, informou a empresa na terça-feira.







Ryanair também faz cortes

A companhia aérea Ryanair vai reduzir os voos ao mínimo possível e só deverá ter aviões a levantar voo para manter a conectividade essencial, principalmente entre o Reino Unido e a Irlanda.



A medida vai entrar em vigor às 24h00 de dia 24 de março e deverá deixar praticamente toda a frota da companhia irlandesa em terra.