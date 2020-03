Bancos respondem à Covid-19 com isenções, cortes nas comissões, linhas de crédito e facilidades de financiamento

É a resposta da banca portuguesa à actual crise, que está já a atingir as empresas. Há bancos que lançaram respostas para privados e empresas, outros só para o sector empresarial. Há instituições com medidas dedicadas a sectores específicos, há também iniciativas temporárias e outras de carácter permanente.



Deixamos-lhe algumas das soluções anunciadas:

O BPI reforçou os serviços e canais digitais e automáticos, tem novas soluções de financiamento para empresas e deixou cair comissões nas transações comerciais

São medidas dirigidas às empresas de todos os sectores, grandes e pequenas, a pensar no alívio da pressão sobre a tesouraria, num contexto de redução do volume de negócios.

Isenções para comerciantes: Para facilitar os pagamentos diários de baixo montante, "o BPI eliminou a comissão mínima nas transações realizadas nos Terminais de Pagamento Automático (TPA)"; está também suspensa a mensalidade aos "comerciantes que encerrem a atividade por dificuldades temporárias, durante todo o período em que se mantenha o encerramento".

Linha Capitalizar 2018-COVID-19: foi lançada pelo governo para responder à pandemia e já está acessível através do BPI. São 200 milhões de euros (160M para fundo de maneio e 40M para tesouraria), disponíveis até 31 de maio de 2020, um prazo que pode ser alargado. Cada empresa pode utilizar até 1,5 milhões de euros e todas são elegíveis.

Alargamento dos canais digitais e automáticos: é agora mais fácil às empresas aderirem ao homebanking – BPI Net Empresas, há também mais serviços disponíveis no canal. O banco está ainda a incentivar a troca do balcão pelas 150 máquinas Self-Servive instaladas em todo o país, onde muitas das mesmas operações podem ser realizadas de forma autónoma (depósitos, consultas, requisição de cheques ou troca de notas por moedas).

A CGD permite adiar o pagamento das prestações, cortou comissões e facilita o financiamento.

Para particulares:

A pedido dos clientes, o pagamento dos créditos, à habitação ou pessoal, podem ser adiados até seis meses;

Nas contas Caixa, "todas as transferências através dos canais digitais serão gratuitas durante este período de crise";

Quem ainda não tem cartão de débito, fica isento da primeira anuidade durante este período;

Ficam isentos de comissões os clientes mais desfavorecidos, idosos com pensões até 1,5 vezes o salário mínimo nacional, e jovens até aos 26 anos.

Para empresas, a pedido das mesmas:

Reajustamento das prestações mensais, nos créditos de médio e longo prazo, por seis meses, "para que possam ajustar os seus planos de tesouraria aos novos níveis de atividade";

Prolongamento por 12 meses dos prazos de pagamento dos financiamentos em leasing, para "equipamentos mais atingidos pela atual crise";

Há linhas de crédito novas e são reforçadas as já existentes, nomeadamente "para aquisição de equipamentos informáticos e de telecomunicações para Teletrabalho";

Pré-financiamento das encomendas do Estado ou de grandes cadeias de distribuição, "contribuindo para a manutenção das linhas de abastecimento das funções essenciais";

Para empresas da área da saúde e sector social - hospitais, clínicas, laboratórios, lares, bombeiros, entidades de apoio social: prorrogação em 12 meses do leasing mobiliário ou carência até 12 meses.

No setor dos transportes, é alargado em 12 meses o prazo de pagamento dos leasings sobre viaturas ligeiras e pesadas. Em alternativa, as empresas podem optar por períodos de carência até 90 dias.

As empresas do turismo contam com mais cinco anos para liquidarem as dívidas.

Os pequenos comerciantes, com facturação inferior a 7.500€ por mês, ficam isentos da mensalidade dos Terminais de Pagamento Automático, até 31 de maio.

Tal como a Renascença já tinha avançado, a CGD vai ainda antecipar este mês o pagamento aos fornecedores, no montante de 10 milhões de euros, e compromete-se a "manter os pagamentos com prazos imediatos, após confirmação, nos próximos meses".

No Millennium BCP, os comerciantes deixam também de pagar comissões pelos pagamentos com multibanco

A comissão mínima aplicada nas transações em terminal de pagamento automático (TPA) foi eliminada, até 30 de junho de 2020. O BCP quer que os comerciantes aceitem mais transações com multibanco, nomeadamente de baixos montantes.

Os comerciantes que encerrarem a actividade, por dificuldades temporárias, também ficam isentos do pagamento da mensalidade do TPA.

Para evitar os pagamentos em dinheiro físico, os comerciantes ficam também isentos da taxa de serviço por pagamentos por MBWay.

O MONTEPIO criou uma conta de crédito para o sector social

Chama-se Conta Acordo e é "uma linha de crédito" que visa "assegurar mensalmente as necessidades de tesouraria das instituições da economia social, antes de receberem os fundos estatais".

Na prática, funciona como uma conta ordenado para particulares: permite descoberto autorizado, flexibilidade de pagamento, não tem prazo máximo, pode ser subscrita à distância e tem preçário único. Os montantes variam entre 200€ e 100% do subsídio recebido mensalmente.

Esta linha de crédito destina-se a Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) ou equiparadas, com acordos de cooperação com o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, o Instituto da Segurança Social ou as Administrações Regionais de Saúde.

O NOVO BANCO anunciou uma "via verde" para empresas e só está a cobrar parte das comissões

Os apoios às empresas passam pela "carência de capital até 12 meses, prorrogação em 90 dias em factoring, antecipação de segurança social de eventuais lay-off ou a linha de crédito Capitalizar." O NB disponibiliza dois tipos de linhas de apoio, com garantia mútua:

Linha de crédito Capitalizar 2018 – Covid 19, recentemente lançada pelo Governo;

Linhas de apoio à antecipação de receitas, como o nome indica, "antecipam às empresas as prestações da Segurança Social, que atingem 70% do valor suportado com salários". Uma solução para resolver problemas de tesouraria e reduzir o risco de salários em atraso.

O SANTANDER avançou com medidas dedicadas às empresas e incentiva os pagamentos sem dinheiro.

O banco espanhol vai substituir todos os cartões para a nova tecnologia contactless, que permite pagar só com a aproximação do cartão, sem necessidade de contacto ou PIN. Uma substituição gratuita.