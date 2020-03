Márcia. Um artista já está habituado ao isolamento, mas agora há uma ameaça

Márcia está na segunda semana de isolamento. A cantora já tinha decidido, na semana passada, fechar-se em casa com os seus filhos, porque diz “não querer ser perigo para os outros” face à pandemia do novo coronavírus.

É da sala de sua casa que, nesta quarta-feira à noite, pelas 22h00, participará no segundo dia do @FestivalEuFicoEmCasa. O concerto de trinta minutos será através do seu perfil @marciaoficial_insta.

Em entrevista à Renascença, Márcia conta: “há uma parte do isolamento a que estou habituada, porque uma pessoa quando escreve já está habituada a isolar-se”. Mas o momento que vivemos é diferente, acrescenta a compositora. “Há uma ideia inerente a tudo isto e que é assustadora. É perceber que há uma ameaça e um perigo lá fora.”

Ainda assim, a cantora que se lançou no mundo da música em 2009 e que no ano passado celebrou 10 anos de carreira com Coliseu cheio, mostra-se otimista. “Tenho muito aquela ideia de futuro. Percebe-se que isto vai demorar um bocado, mas vai passar.”

Autora do tema “A Pele que Há em Mim”, que hoje interpretará no pequeno concerto a partir de sua casa, fala da capacidade de adaptação às circunstâncias. Dando como exemplo o @FestivalEuFicoEmCasa, que mobiliza dezenas de artistas portugueses até domingo em concertos gratuitos de trinta minutos pela internet, Márcia destaca a forma “como as pessoas estão a ficar cada vez mais criativas em encontrar soluções.”

Nesta conversa, feita à distância de um telefonema, Márcia aponta os exemplos de entreajuda dos “mais jovens que vão buscar comida aos supermercados para os mais idosos” como formulas de “criatividade” para encontrar soluções de adaptação aos tempos de correm.