Doentes agarrados à vida

Pai de quatro filhos, trabalha com a mulher. Rui conta como foi apanhado de surpresa pela doença: “quando recebi o diagnóstico agarrei-me sempre à preocupação que tinha com a família. Vivi momentos muito difíceis”.

De sorriso nos lábios, Rui afirma: “eu era um rapaz saudável sem problemas de saúde. Em 2015 comecei a ver a dobrar, mais tarde descobriu-se um tumor com expansão para o cérebro, um tumor cancerígeno que nasceu na nasofaringite e subiu ao cérebro”, acrescenta, “os tratamentos foram duros, o corpo gretava e sangrava muito. Fiz julgamentos com a complacência de magistrados e funcionários judiciais excecionais, é nestas alturas que se descobre o coração das pessoas”.

Confessa que nunca teve medo de morrer, mas que o preocupava deixar a família desamparada. Foi esse o grande mote para se agarrar à vida e nunca desistir. “Sinto que foi a minha necessidade de trabalhar que me deu também força. Esta lógica de utilidade e a necessidade que me fez sentir útil e necessário. Lembro-me de fazer o julgamento durante um dia inteiro com uma bolsa de quimioterapia à cintura. Isso faz-nos dizer: eu consegui!”.

Rui recorda uma das situações que jamais vai esquecer. “Tive o caso de um homem que andava fugido e se queria entregar. Eu não me conseguia levantar. Combinei ir buscá-lo, mas não conseguia conduzir e não tinha força. Combinei com um amigo e fomos buscá-lo e depois fiz o julgamento”. É com orgulho que sublinha: “tive muitos amigos que não diziam não a nada”.

Garante nunca ter pensado no suicídio ou em pedir ajuda para colocar fim à vida, mas lembra-se “de um dia ter decidido viver”. “Há nisto muito de anímico. As pessoas são fora de série para nos apoiar e dar força. Eu tenho 1,83 metros e cheguei a pesar 48 quilos. Não é fácil: o cheiro, a cor, as feridas, havia dor, mas eu era muito medicado. Era mais a fraqueza e a inexistência pessoal que me derrotava”.

Destaca o apoio familiar, dos amigos, dos profissionais dos tribunais como imprescindível “na missão de viver” e deixa um elogio ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) que ainda tem pessoas dedicadas e com sorriso de esperança. “Eles têm tempo na medida do caos que aquilo é. Gerem as coisas de forma heroica. Sempre que eu precisei eu tinha sempre alguém! Tentam fazer o possível. Recordo uma enfermeira que estava sempre sorridente e bem-disposta, ninguém está sempre bem-disposta e ela estava”, descreve.