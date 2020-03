Papa Francisco reza por quem perdeu a vida com Covid-19

O Papa rezou hoje pelos que perderam a vida por causa da Covid-19. Na missa transmitida em "streaming", a partir da Casa Santa Marta, recordou não só os que morreram com a doença, mas também “os que deram a vida ao serviço dos doentes”.

Mais tarde, ainda nesta manhã, na audiência geral transmitida por vídeo a partir da biblioteca pontifícia, Francisco voltou ao assunto, a propósito importância da solenidade de São José que amanhã se assinala em toda a Igreja Católica.

“Na vida, no trabalho, na família, na alegria e na dor, ele sempre procurou e amou o Senhor, merecendo o louvor das Escrituras como um homem justo e sábio”, afirmou. “Invocai-o sempre, com confiança, especialmente nos momentos difíceis, e confiai a vossa existência a este grande santo. Peçamos-lhe que guarde, especialmente, as nossas famílias, os doentes e as pessoas que cuidam dos doentes, os médicos, enfermeiros e enfermeiras, os voluntários que arriscam a vida neste serviço”, disse.

Francisco convidou ainda os italianos a unirem-se a uma iniciativa convocada pela Conferencia episcopal “Cada família, cada fiel, cada comunidade religiosa: todos unidos espiritualmente, amanhã (quinta-feira), pelas 21h00 (hora local), na recitação do Rosário, com os mistérios luminosos. Eu vos acompanharei, desde aqui”, acrescentou.