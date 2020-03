​“Fechados em casa, por amor, por favor”, apela o bispo de Lamego

O bispo de Lamego, D. António Couto, na sua nota sobre a pandemia da Covid-19, apela aos cristãos que acatem as recomendações de isolamento que visam evitar a propagação do vírus, apresentando a atitude como gesto de “amor” ao próximo.



“O isolamento social a que todos nos devemos votar é determinante para o bem de todos e de cada um”, escreve D. António Couto, frisando que “fechados em casa pode ser também um ato de amor”.

“É também uma forma de vivermos intensa e santamente o Tempo Santo da Quaresma e de podermos experimentar desde já a operar em nós a força da sua Ressurreição. Fechados em casa podemos sempre consolar o coração com as celebrações que chegarão até nós via televisão, rádio e mundo digital”, explica o prelado.

"Atenção aos mais frágeis"

O bispo de Lamego deseja que “ninguém seja marginalizado”, neste tempo especial e pede especial atenção aos mais desprotegidos. “Especial atenção merecem e necessitam os doentes e os mais fragilizados”, afirma o bispo de Lamego, solicitando a todos “atenção e dedicação”.

“A todos peço responsabilidade, seriedade, serenidade e determinação para entrarmos juntos nesta luta do amor, sendo que o amor é sempre uma luta, uma guerra, que nos tem de mobilizar a todos”, sublinha.

Apelo ao clero diocesano e aos fiéis

Aos membros do clero diocesano, D. António Couto apela para que “tomem consciência de que a principal missão que lhes é pedida, nesta hora de crise, que continua a ser também e sempre hora de graça, é a de rezar diariamente por todo o Povo Santo de Deus”.

Aos fiéis da diocese, o bispo de Lamego exorta à comunhão “para que não nos separemos, mas nos mantenhamos atentos e unidos, ainda mais atentos e unidos, para sabermos enfrentar com esperança e determinação este tempo de crise, que pode ser mais longo e difícil do que aquilo que agora possamos imaginar”.

Na nota pastoral, o prelado expressa ainda a todos os diocesanos de Lamego, que vivem nas suas 223 Paróquias, ou no mundo da emigração, a “total comunhão e a garantia” da sua “presença e oração”, e o “conforto da esperança”, “flor que Deus nunca permitirá que deixe de alumiar” os seus “olhos” e os seus “passos”.

“Quero que saibais, meus irmãos e irmãs, que diariamente, às 10h00, às 17h00 e às 22h00, estarei a rezar por todos vós em comunhão com o Bom Deus e com todos vós”, assegura D. António, invocando a proteção de “Nossa senhora dos Remédios, Mãe sempre atenta e dedicada, e São Sebastião, padroeiro e protetor em todas as circunstâncias adversas, como é hoje esta terrível doença que afeta a humanidade”.