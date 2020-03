​Coranavírus: Diocese de Leiria-Fátima divulga agenda das celebrações religiosas transmitidas online

Depois da criação de página web dedicada à questão do Coronavírus, a Diocese de Leiria-Fátima elaborou uma agenda das celebrações religiosas que vão ser transmitidas pela internet.



Esta pandemia tem obrigado a um isolamento em casa de milhares de pessoas e, consequentemente, ao cancelamento de todas as celebrações comunitárias.



A pensar nisso, o gabinete de comunicação desta diocese fez "as primeiras experiências com a transmissão das eucaristias através dos canais digitais. E as impressões de quem 'participou' foram positivas".



Exemplos disso, "a celebração do Bispo Diocesano, D. António Marto, feita na sua casa, teve uma constante de visualizações acima dos 350 utilizadores, tendo chegado a picos de 450".



Isto leva a concluir que há "uma cada vez maior procura de locais onde se possa participar nas diversas celebrações online".





Para responder a esta procura, o gabinete de comunicação da Diocese de Leiria-Fátima criou uma agenda de celebrações transmitida online que pode ser encontrada em covid.leiria-fatima.pt