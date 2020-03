Cardeal patriarca à Renascença. Igreja com disponibilidade total para ajudar

Veja também:

A Igreja Católica portuguesa reafirma disponibilidade total para colaborar com as autoridades no esforço de contenção da pandemia do coronavírus. Em entrevista à Renascença, o cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, garante que "a disponibilidade da Igreja é total" na colaboração com as autoridades de saúde do país.



D. Manuel Clemente garante que “aquilo que nos pedirem, como já têm pedido ou sugerido, nós fazemos, como aconteceu com esta privação de celebrações habituais e substituição por outras maneiras de estarmos presentes na vida das pessoas”.

“E aquilo mais que nos for pedido, cá estamos", refere o cardeal patriarca.

D. Manuel Clemente acredita que a sociedade vai sair mais solidária da crise que estamos a viver.

No seu diagnóstico, o cardeal patriarca diz que “nós estávamos numa situação de muito pouca vizinhança”, em que, “às vezes, no mesmo prédio as pessoas não se conheciam”, para sustentar que “ já que existe esta ocasião é para nós nos retomarmos como sociedade”, pois “sociedade quer dizer gente que se acompanha e não gente que se desconhece".