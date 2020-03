FC Porto disponibiliza Dragão Arena para hospital de campanha

Veja também:

O FC Porto anunciou, esta quarta-feira, a disponibilização do pavilhão Dragão Arena, casa das suas modalidades coletivas, para hospital de campanha, no combate à pandemia do novo coronavírus.

“Poderá também funcionar como zona de descanso para o pessoal hospitalar, a quem o clube e a Prozis [empresa de produtos alimentares] vão fornecer refeições”, refere o clube, no seu site oficial.

O FC Porto informou que contactou o diretor do Hospital de São João, no Porto, “para disponibilizar o Dragão Arena para hospital de campanha e/ou zona de descanso para o pessoal hospitalar”.

“A partir da próxima segunda-feira, em colaboração com a Prozis, patrocinadora do clube, o FC Porto também irá fornecer refeições para o pessoal hospitalar”, conclui a nota.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou, esta quarta-feira, o número de casos confirmados de infeção para 642, mais 194 que na terça-feira. O número de mortos subiu para dois.