Marcelo decreta estado de emergência. "Não é uma interrupção da democracia, não é uma vacina"

O Presidente da República declarou esta quarta-feira estado de emergência no país, depois de reunido o Conselho de Estado e do parecer favorável do Conselho de Ministros e do Parlamento.

"Outros países ensaiaram passos graduais" de combate à pandemia de Covid-19, começou por dizer numa comunicação em direto ao país. "Nós, que fomos afetados mais tarde" pelo novo coronavírus, "devemos aprender com os outros e poupar etapas".

"O estado de emergência não é uma interrupção da democracia, não é uma vacina", reforçou Marcelo Rebelo de Sousa.

