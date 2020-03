PSP destaca espírito de colaboração e compreensão do concelho de Ovar

A PSP diz que a gestão do Estado de Calamidade em Ovar, está a decorrer com total normalidade, com um excelente espírito de colaboração e compreensão por parte de todas as pessoas afectadas.

Em comunicado, a Direcção Nacional da PSP elogia também o sentido do dever dos elementos da Divisão de Espinho e, em especial, da Esquadra de Ovar, que se mantêm, sem hesitações, nas suas funções.

Na mesma nota sobre a operação em curso no concelho de Ovar, a PSP pede à população que evite deslocações à esquadra e que, em alternativa, use o telefone, ou, para informações mais gerais, consulte as redes sociais da policia.



A Policia lembra também todos os portugueses, que o incumprimento das regras actualmente em vigor vserá considerado um crime de desobediência.