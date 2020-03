Não há máscaras oriundas de Macau à espera na Alfândega

A Autoridade Tributária garante que as máscaras que têm chegado a Portugal, provenientes de Macau, têm sido rapidamente desalfandegadas, não existindo nenhuma declaração aduaneira relativa a máscaras a aguardar desalfandegamento.



O esclarecimento surge depois de denúncias nas redes sociais de portugueses a residir em Macau, que garantem que enviaram máscaras para amigos e familiares em Portugal que estão a ser retidas pela alfândega portuguesa, que lhes estará a exigir o pagamento do desalfandegamento para as libertar.

A sub-directora geral da Autoridade Tributária, Ana Paula Raposo, diz tratar-se de denúncias sem fundamento. O que pode estar a acontece, garante Ana Paula Raposo, é que as máscaras em causa estejam ainda retidas nas empresas de transporte, à espera de documentação que comprove a sua segurança e que estão em conformidade com as normas europeias.

A Autoridade Tributária sublinha que ainda possíveis valores de desalfandegamento que estejam a ser pagos corresponderão possivelmente a montantes cobrados por operadores privados, no âmbito da cadeia logística.