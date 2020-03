Estado de emergência. O que acontece a cidadãos, trabalhadores e empresas?

A definição em concreto das condições de limitação dos direitos no estado de emergência ainda vai ser regulamentado pelo Governo no Conselho de Ministros de quinta-feira (dia 19). O decreto do Presidente, contudo, já permite ter uma previsão do que cidadãos, empresas e trabalhadores podem ser obrigados ou proibido de fazer.

Cidadãos

Podem ser obrigados a confinamento compulsivo tanto em casa como num estabelecimento de saúde

Podem ser circunscritos por uma cerca sanitária

Podem ser proibidos de circular ou de permanecer na via pública. Será, contudo, o governo a prever quais as situações para essa proibição. Há deslocações que devem ser consideradas justificadas, como as deslocações para ir trabalhar, para ir ao hospital, ao centro de saúde ou à farmácia, para dar assistência a terceiros, para o abastecimento de bens e serviços e “outras razões ponderosas”

A circulação deve, regra geral, ser individual

Ficam proibidas as reuniões e manifestações a partir de determinado número de pessoas que venha a ser determinado pelo Governo

São proibidas ou limitadas as celebrações religiosas que impliquem “uma aglomeração de pessoas”.

Os cidadãos não podem opor resistência às ordens das autoridades, o que implica que haverá multas para quem não aceitar as limitações impostas pelo estado de emergência

Podem ser estabelecidos controlos sanitários nos portos e aeroportos

Pode ser impedida ou condicionada a entrada em território nacional de cidadãos que possam aumentar o risco de propagação da epidemia ou representar uma sobrecarga dos recursos afetos ao combate a esta doença.

Trabalhadores

São proibidas as greves que possam comprometer o funcionamento de infraestruturas críticas (como portos, potos, autoestradas …), assim como greves de profissionais de saúde e de trabalhadores de setores considerados “vitais para a produção, abastecimento e fornecimento de bens e serviços essenciais à população”

Os trabalhadores, tanto públicos como do setor privado e tanto permanentes como precários, podem ser obrigados a trabalhar em locais, horários, funções e até serviços ou empresas diferentes daqueles em que atualmente trabalham.

Essas alterações são determinadas pelas autoridades públicas competente

Aplicam-se aos trabalhadores do setor da saúde, proteção civil, segurança e defesa, mas também a quem trabalha em atividades necessárias ao tratamento de doentes, à prevenção e combate à epidemia, à produção, distribuição e abastecimento de bens e serviços essenciais. E também a todos os trabalhadores de “setores vitais da economia” que venham a ser definidos pelo Governo.

Empresas