Estado de emergência com impacto nos jogos Santa Casa

Manter unicamente em funcionamento as apostas online é o cenário com que se poderá deparar o departamento de jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), na eventualidade da declaração de estado de emergência em Portugal, com as consequentes restrições à circulação de pessoas e à abertura de estabelecimentos comerciais ao público.



A venda de Lotarias e de Raspadinhas será seriamente afetada - se é que não está já a ser -, mas fonte da SCML disse à Renascença que, por agora, não é possível quantificar o impacto que a paralisação parcial da atividade económica, devido à Covid-19, está a ter nos "Jogos Santa Casa".

Face à suspensão por tempo indeterminado dos campeonatos de futebol,o Totobola é, por enquanto, o único jogo não disponível para apostas.