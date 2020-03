DGS confirma dois mortos e 642 infetados pelo novo coronavírus

Portugal regista dois mortos devido à pandemia e o número de infetados pelo novo coronavírus subiu para 642, anunciou esta quarta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS).

A segunda vítima mortal é António Vieira Monteiro, presidente do conselho de administração do Santander.



De acordo com o boletim sobre a situação epidemiológica em Portugal foram registados 5.067 casos suspeitos.

Há 351 casos a aguardar resultado laboratorial e três casos recuperados. O Alentejo registou os dois primeiros casos.

Os dados indicam que dos 642 casos confirmados, 89 (menos 117) estão internados, dos quais 20 (mais três) em unidades de cuidados intensivos. Mais de 85% dos doentes (553) estão a recuperar em casa.

A DGS informa que houve um total 4.074 casos de suspeitos que deram resultado negativo no teste.

De acordo com o boletim, há 6.656 (menos 196) contactos em vigilância pelas autoridades de saúde e o número de cadeias de transmissão ativas subiu para 24 (eram 19).

Entre os doentes infetados estão 16 crianças com idades até aos nove anos, 15 rapazes e 21 raparigas com idades entre os 10 e os 19 anos, e 87 jovens com idades entre os 20 e os 29 anos.

Existem 30 casos de doentes infetados acima dos 80 anos e 49 entre os 70 e os 79.

É entre a população com idades entre os 40 e os 49 anos que se registam mais casos (138), segundo o boletim da DGS, que indica a existência de 117 casos entre os 30 e 39 anos e 92 casos entre os 50 e os 59 anos.

Há ainda registo de 77 casos entre os 60 e 69 anos.

A região Norte é aquela que regista o maior número de casos confirmados (289), seguida de Lisboa e Vale do Tejo (243), da região Centro (74) e do Algarve (21). O Alentejo apresenta já dois casos, a Madeira um e os Açores três. Há nove casos no estrangeiro.

Segundo a DGS, 31% dos doentes apresentam tosse, 24% febre, 17% cefaleia e dores musculares, 12% fraqueza generalizada e 10% dificuldade respiratória.